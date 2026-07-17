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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО сбили 105 украинских БПЛА за день

БПЛА перехвачены над девятью регионами и двумя морями, сообщило Минобороны РФ. Из-за угрозы временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в нескольких аэропортах, включая Внуково, Домодедово и Сочи.

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