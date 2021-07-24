Когда Европа, Россия, США и Китай начнут реанимацию Украины?

Начну с того, что это очень больная тема. Для украинцев. На территории «победившей демократии, но рухнувшей экономики» существует масса мнений насчёт того, каким именно образом весь остальной мир должен решать многочисленные проблемы незалэжной.
Начну с того, что это очень больная тема. Для украинцев. На территории «победившей демократии, но рухнувшей экономики» существует масса мнений насчёт того, каким именно образом весь остальной мир должен решать многочисленные проблемы незалэжной.
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