В Иране назвали условия для изменения ядерной доктрины

Изменения в ядерную доктрину Ирана будут внесены в случае экзистенциальной угрозы государству, заявил глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази 1 ноября в интервью новостному телеканалу Al Mayadeen.
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