Перед 8 Марта системы защиты маркетплейсов принимали мужчин за ботов

Аномальный рост реальных покупателей маркетплейсов, которые вели себя как типичные боты, выявила в начале марта компания Servicepipe (специализируется на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, работает с российскими маркетплейсами).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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