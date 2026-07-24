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Царьград

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ЦБ России спрогнозировал инфляцию 6-7% в 2026 году

ЦБ России спрогнозировал инфляцию 6-7% в 2026 году

Центральный банк России объявил прогноз инфляции на 2026 год, ожидая уровень в 6,0—7,0% из-за роста цен на топливо.

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