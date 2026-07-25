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От копья до клинка: эволюция советских штык-ножей

От копья до клинка: эволюция советских штык-ножей

История отечественных штык-ножей обычно ассоциируется с автоматом Калашникова. Однако в действительности собственные образцы такого оружия в Советском Союзе начали разрабатывать задолго до появления знаменитого автомата.

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