От копья до клинка: эволюция советских штык-ножей

История отечественных штык-ножей обычно ассоциируется с автоматом Калашникова. Однако в действительности собственные образцы такого оружия в Советском Союзе начали разрабатывать задолго до появления знаменитого автомата.
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