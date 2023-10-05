«Наш ответ Чемберлену» – лозунг, появившийсяв связи с нотой британского правительства советскомуот 23 февраля 1927 года за подписью британского министраиностранных дел Джозефа Остина Чемберленаи последовавшей в ответ кампанией.
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