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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Роковая ошибка 100-летней давности: Россия идёт на революционные грабли

Роковая ошибка 100-летней давности: Россия идёт на революционные грабли

Роковая ошибка 100-летней давности может быть допущена вновь. Россия идёт прямо на революционные грабли прошлого.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Я не намерен шпынять абсолютно никого 😀 Насчет суда не знаю, но тут ситуация с застройщиком совершенно прозрачна - украл чужую собственность. А какой именно суд будет решать проблему - я даже и предполагать не стану.
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7 час.
николай ткаченко
Китай так не считает.
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7 час.
Эдуард Филиппов
Тогда , была какая никакая государева власть . Нынче имеем властные структуры со статусом некоммерческая коммерция . Можно ,только догадываться о подобном отношении дел , то ли налоги платят не в государеву казну , хотя ИНН имеют , значит имеют доходы и платят налоги. Другой вопрос почему правительство финансирует бюджетные расходы под процент. Получая средства из народных налогов , за даром , потом их вкладывают под процент . Спрашивается , это банковская кредитная организация , тогда на каком &quot;осле&quot; называют себя государевым правительством. Подобное положение некоммерческие коммерсанты имеют в судебной , прокурорской , силовых структур .  Юрисдикция в стране упразднена , доказательство отсутствие имущественных бумаг  , на выписки из какой-то там виртуальной базы. Что , объединяет описанные автором эпохи , так это засилье  торгашества и необузданной наживы провластного буржуинства.
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2 час.

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