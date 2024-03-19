Роковая ошибка 100-летней давности: Россия идёт на революционные грабли

Я не намерен шпынять абсолютно никого 😀 Насчет суда не знаю, но тут ситуация с застройщиком совершенно прозрачна - украл чужую собственность. А какой именно суд будет решать проблему - я даже и предполагать не стану.

Эдуард Филиппов

Тогда , была какая никакая государева власть . Нынче имеем властные структуры со статусом некоммерческая коммерция . Можно ,только догадываться о подобном отношении дел , то ли налоги платят не в государеву казну , хотя ИНН имеют , значит имеют доходы и платят налоги. Другой вопрос почему правительство финансирует бюджетные расходы под процент. Получая средства из народных налогов , за даром , потом их вкладывают под процент . Спрашивается , это банковская кредитная организация , тогда на каком "осле" называют себя государевым правительством. Подобное положение некоммерческие коммерсанты имеют в судебной , прокурорской , силовых структур . Юрисдикция в стране упразднена , доказательство отсутствие имущественных бумаг , на выписки из какой-то там виртуальной базы. Что , объединяет описанные автором эпохи , так это засилье торгашества и необузданной наживы провластного буржуинства.