Российские Hyundai и Kia 2025 года выпуска начали продавать в рассрочку

В рассрочку теперь можно купить не только «Ладу» или «китайца», но автомобили Solaris (напомним, под этим брендом в России выпускают бывшие Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line): как пишет «Автопоток», рассрочка по фирменной программе предлагается под 0,01% годовых.