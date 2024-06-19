Три человека пострадали при обстрелах ВСУ в ДНР

Три человека пострадали от действий боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)Уточняется, что в населенном пункте Старомихайловка пострадал 56-летний мужчина, а в Красной Поляне ранены 68-летняя пенсионерка и 37-летняя женщина.