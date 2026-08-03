Дания выступила за рассмотрение приостановки членства Испании в Шенгене на фоне миграционного кризиса в Сеуте

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости срочного рассмотрения в Евросоюзе всех вариантов реагирования на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, включая возможность временной приостановки членства Испании в Шенгенской зоне.
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