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Продолжатель дела Цапков. Краснодарский судья, у которого 7 млрд рублей и 130 земельных участков

Продолжатель дела Цапков. Краснодарский судья, у которого 7 млрд рублей и 130 земельных участков

Нет, все-так клан Черновых не как его земляки Цапки. Вероятно, никого бывший большой судья Александр Чернов не убивал и на заказывал, хотя непонятно как можно было заработать 7 млрд рублей, которые сейчас ему вменяет Генпрокуратура.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Краснодарский край это царство непуганых Цапков, один из самых криминальных и коррупционных регионов России.
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13 час.
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