От съемок в рекламе до герцогини Сассекской: Меган Маркл — 45 лет

4 августа 45 лет исполняется супруге принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл. Меган Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссера по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд.
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