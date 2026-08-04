От съемок в рекламе до герцогини Сассекской: Меган Маркл — 45 лет

Политика как она есть

4 августа 45 лет исполняется супруге принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл. Меган Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссера по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд.