Скандал года: судьбу матча Бразилия – Аргентина будет решать специальная комиссия ФИФА

Международная федерация футбола расследует самый громкий скандал этого года. Матч отборочного цикла чемпионата мира между сборными Бразилии и Аргентины был прерван полицейскими уже на шестой минуте, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.
Международная федерация футбола расследует самый громкий скандал этого года. Матч отборочного цикла чемпионата мира между сборными Бразилии и Аргентины был прерван полицейскими уже на шестой минуте, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.
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