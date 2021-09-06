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Скандал года: судьбу матча Бразилия – Аргентина будет решать специальная комиссия ФИФА

Международная федерация футбола расследует самый громкий скандал этого года. Матч отборочного цикла чемпионата мира между сборными Бразилии и Аргентины был прерван полицейскими уже на шестой минуте, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.

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