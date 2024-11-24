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Калужане попросили губернатора запретить хиджабы в школах

Калужане попросили губернатора запретить хиджабы в школах

Владислав Шапша ответил на призывы запретить в школах Калужской области религиозную одежду.Жители Калужской области попросили губернатора взять пример с Владимирской области и запретить в местных школах ношение религиозной одежды, в частности, хиджабов.

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