Калужане попросили губернатора запретить хиджабы в школах

Владислав Шапша ответил на призывы запретить в школах Калужской области религиозную одежду.Жители Калужской области попросили губернатора взять пример с Владимирской области и запретить в местных школах ношение религиозной одежды, в частности, хиджабов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии