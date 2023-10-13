У Моны Лизы диагностировали облысение

В Новосибирске прошла выставка «Из века в век», посвященная 100-летию кожвендиспансера, на мероприятии были выставлены работы известных художников, на которых можно видеть подтверждение присутствия кожных болезней на всем протяжении истории человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии