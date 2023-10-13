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Парламентская газета

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У Моны Лизы диагностировали облысение

У Моны Лизы диагностировали облысение

В Новосибирске прошла выставка «Из века в век», посвященная 100-летию кожвендиспансера, на мероприятии были выставлены работы известных художников, на которых можно видеть подтверждение присутствия кожных болезней на всем протяжении истории человечества.

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