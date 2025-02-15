Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооператив...

Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооперативные игры с разделенным экраномЙозеф Фарес, директор предстоящего кооперативного проекта Split Fiction и предыдущих игр, таких как It Takes Two, считает, что Ubisoft следует сделать локальную кооперативную игру с разделенным экраном.
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