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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооператив...

Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооператив...

Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооперативные игры с разделенным экраномЙозеф Фарес, директор предстоящего кооперативного проекта Split Fiction и предыдущих игр, таких как It Takes Two, считает, что Ubisoft следует сделать локальную кооперативную игру с разделенным экраном.

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