Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооператив...

Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооперативные игры с разделенным экраномЙозеф Фарес, директор предстоящего кооперативного проекта Split Fiction и предыдущих игр, таких как It Takes Two, считает, что Ubisoft следует сделать локальную кооперативную игру с разделенным экраном.