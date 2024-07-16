ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сладкие грёзы о патриархате

Сладкие грёзы о патриархате

Марина Беликова Патриархат. Заветная мечта многих современных мужчин, уставших от того, что женщины стали сильными и независимыми.

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Комментарии
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Майя Maja
Кто-то и правда наивно полагает, что при патриархате каждый будет восседать на троне. Утописты))) А уж наши замаринованные депутаты, это вообще шедевральные зомби-трупы в этих вопросах.)) Кругом война, а эти жиртресы с заплывшими мозгами от денег и своей неприкасаемости про патриархат талдычат...Цирк...
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