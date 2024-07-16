Сладкие грёзы о патриархате

Майя Maja

Кто-то и правда наивно полагает, что при патриархате каждый будет восседать на троне. Утописты))) А уж наши замаринованные депутаты, это вообще шедевральные зомби-трупы в этих вопросах.)) Кругом война, а эти жиртресы с заплывшими мозгами от денег и своей неприкасаемости про патриархат талдычат...Цирк...