В Роспотребнадзоре РТ напомнили, как защититься от укуса клеща

В Татарстане продолжается сезон клещевых инфекций. О том, как не дать клещу укусить себя, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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