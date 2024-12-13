«Базы из Сирии необходимо выводить, и ничего страшного в этом нет» – военкор Блохин

ИМ

Ильдус Мамлеев

Чем быстрее это сделаем цивилизованным способом, а то "новая власть" не захочет просто так отдавать всё то вооружение что храниться на них. Придётся взрывать всё самое ценное [ну мы же не американцы, что побрасали всё своё вооружение в Афганистане, убигая оттуда], и выходить оттуда с боями, тогда погибнет очень много наших специалистов. Тут дипломаты из МИДа должны уже постараться на славу.