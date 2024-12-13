Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил некрасов
    К ЧЕМУ ЗДЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ ПОРАЖЕНИЕ АСАДА И ПУТИНА.. ВСЕ НА это  постарался фокусник Р.ЭРДОГАНА.СИДЯЧИЕ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ...Украина начала сы...
  • vagas Karlito
    Да хватит  предполагать! Они уже закидывали "тупик") Не получилось! Теперь  кидают   другую куйню типа оружием завали...С Россией никто с...
  • Алексей Тан
    Всё ещё надеешся??!.... что Украина во главе с "западом" победят РУССКИХ?... ну-ну,..... и сколько же раз... тебя выш...Блохин объяснил «...

«Базы из Сирии необходимо выводить, и ничего страшного в этом нет» – военкор Блохин

«Базы из Сирии необходимо выводить, и ничего страшного в этом нет» – военкор Блохин

Политнавигатор Для России будет очень опасно продолжать держать военные базы во враждебной среде, которой стала захваченными боевиками Сирия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Чем быстрее это сделаем цивилизованным способом, а то &quot;новая власть&quot; не захочет просто так отдавать всё то вооружение что храниться на них. Придётся взрывать всё самое ценное [ну мы же не американцы, что побрасали всё своё вооружение в Афганистане, убигая оттуда], и выходить оттуда с боями, тогда погибнет очень много наших специалистов. Тут дипломаты из МИДа должны уже постараться на славу.
Ответить
20 час.
Александр Рожков
Да  пошел этот Блохин к своим блохам... Не блохиными и им подобным эти базы строились, а СССР...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх