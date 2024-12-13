Политнавигатор Для России будет очень опасно продолжать держать военные базы во враждебной среде, которой стала захваченными боевиками Сирия.
«Базы из Сирии необходимо выводить, и ничего страшного в этом нет» – военкор Блохин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Чем быстрее это сделаем цивилизованным способом, а то "новая власть" не захочет просто так отдавать всё то вооружение что храниться на них. Придётся взрывать всё самое ценное [ну мы же не американцы, что побрасали всё своё вооружение в Афганистане, убигая оттуда], и выходить оттуда с боями, тогда погибнет очень много наших специалистов. Тут дипломаты из МИДа должны уже постараться на славу.
Ответить
20 час.
Александр Рожков
Да пошел этот Блохин к своим блохам... Не блохиными и им подобным эти базы строились, а СССР...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии