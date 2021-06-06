Инспекторы ГИМС Хабаровского края приняли участие в акции «Чистый берег»

Инспекторы ГИМС Хабаровского края приняли участие в акции «Чистый берег»

По инициативе администрации села Джари на берегу Амура прошел субботник. В акции «Чистый берег» приняли участие школьники и учителя из села Троицкое и сотрудники инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Нанайскому району.

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