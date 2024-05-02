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ЦСКА – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 2 мая

ЦСКА – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют ЦСКА и Зенит в финале Пути РПЛ  ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Оставляйте свои прогнозы на матчи Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

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