«Вижу, что много пьют»: известный психиатр высказался о депрессивности Орловщины

Орловская область вошла в топ-5 регионов по количеству продаж антидепрессантов. Известный московский психиатр доктор медицинских наук Виталий Минутко заявил, что не видел на Орловщине людей в депрессии, но вокруг много пьют.
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