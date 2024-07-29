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Жительница Благовещенска получила два года за кражу с подменой денежных купюр

Жительница Благовещенска получила два года за кражу с подменой денежных купюр

Жительница Благовещенска получила два года исправительных работ за кражу денег из чужой квартиры. По версии следствия, женщина похитила 376 тысяч рублей, которые были спрятаны в ящике комода, когда ее муж был занят ремонтом ванной комнаты.

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