Переговоры с террористами вести нельзя!

Вчера произошло безпрецедентное событие. Прозападные украинские террористы вторгшиеся в населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области, стали вызывать на переговоры - якобы по поводу наших пленных военнослужащих - губернатора Белгородчины В.