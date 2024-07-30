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Канадский защитник «Амура» Ли попробовал «Доширак», маринованные огурцы и красную игру. Он получил гражданство РФ в 2023-м

Он побывал в гостях у своего агента Андрея Матвеева и попробовал красную игру, «Доширак», маринованные огурцы, а также творог.

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