Омск
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Омск

59 подписчиков

На Конева в Омске началось строительство банного комплекса-гиганта

Проект включает спа-зоны, джакузи, открытый бассейн и террасу с купелями под открытым небом.

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