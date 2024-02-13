Шестой патч для Baldur's Gate 3 позволит игрокам всегда оставаться в центре вниман...

Шестой патч для Baldur's Gate 3 позволит игрокам всегда оставаться в центре внимания — новые подробности «внушительного» обновленияРазработчики фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 из Larian Studios поделились дополнительными подробностями анонсированного на прошлой неделе «внушительного» шестого пострелизного патча.