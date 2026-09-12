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В 37 лет эффективнее Мбаппе и Ямаля! Обамеянг забивает в каждом матче Ла Лиги — чем он так крут?

В 37 лет эффективнее Мбаппе и Ямаля! Обамеянг забивает в каждом матче Ла Лиги — чем он так крут?

Вот это форма!Одна из главных неожиданностей первых туров чемпионата Испании — результативность Пьера-Эмерика Обамеянга.

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