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Мадридский "Реал" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 4:4 в 37-м туре чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 4:4 в 37-м туре чемпионата Испании по футболу

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что главной задачей команды в матче с "Вильярреалом" было не набирать очки, а играть в хороший футбол в высоком темпе и свести к минимуму количество травм своих игроков.

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