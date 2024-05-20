Мадридский "Реал" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 4:4 в 37-м туре чемпионата Испании по футболу

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что главной задачей команды в матче с "Вильярреалом" было не набирать очки, а играть в хороший футбол в высоком темпе и свести к минимуму количество травм своих игроков.
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