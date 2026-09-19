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Царьград

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Эксперты назвали способы избавиться от тараканов в квартире

Эксперты назвали способы избавиться от тараканов в квартире

При заражении тараканами многоквартирного дома, борьба только в одной квартире малоэффективна. Узнайте, как не допустить возвращения насекомых с помощью эффективных мер защиты, минимизировав доступ к еде, влаге и укрытиям.

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