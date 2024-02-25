В бедной Шри-Ланке испугались потери сотен тысяч русских туристов - отрицают визовые ограничения в отношении россиян

Правительство Шри-Ланки проведет расследования из-за сообщений об отказе в продлении виз российских и украинских граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экс-президента Украины Петра Порошенко лишили его липецкой фабрики и вообще бизнеса в России
- Дезертир, угнавший российский вертолет и погубивший двух сослуживцев, найден мертвым в Испании
- Польские фермеры вслед за автодорогами из Украины заблокировали и железную дорогу. Украинский зерновой экспорт остановлен?
Свежие комментарии