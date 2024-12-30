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«Портрет композитора Умара Тхабисимова 1943г.» - Ловпаче Н.Г.

«Портрет композитора Умара Тхабисимова 1943г.» - Ловпаче Н.Г.

16 июня исполняется 105 лет со дня рождения композитора Умара Тхабисимова Умар Хацицович - народный артист РСФСР, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки Государственного гимна Республики Адыгея.

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