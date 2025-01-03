ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, усугубил положение страны отказом от транзита российского газа, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.
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