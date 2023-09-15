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В Новосибирске состоялась инаугурация губернатора Андрея Травникова

В Новосибирске состоялась инаугурация губернатора Андрея Травникова

Вновь избранный глава Новосибирской области Андрей Травников вступил в должность 15 сентября.В Новосибирске в пятницу, 15 сентября, прошла торжественная церемония по вступлению Андрея Травникова в должность губернатора Новосибирской области.

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