Тарасенко признали первой звездой матча НХЛ "Оттава" - "Детройт"

РАИ Новости/Григорий Сысоев Российский форвард канадского хоккейного клуба "Оттава Сенаторз" Владимир Тарасенко был назван первой звездой матча против американской команды "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
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