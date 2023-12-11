Потрошители спалились

Прайс на человеческие органы найден на позициях ВСУ в Харьковской области Ранее мы Вам сообщали о группе медиков из Израиля и Японии , которые под видом благотворительного фонда в течении года проводят изъятие органов и якобы заменяют их на протезы (https://t.