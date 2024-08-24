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Мы соседи по планете

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Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Работы Итана Мурроу (Ethan Murrow) легко спутать с монохромными снимками, ведь они настолько реалистичны, что даже спустя несколько минут пристального изучения все еще закрадывается сомнение в том, что это вовсе не фотографии, а рисунки с максимально точной прорисовкой деталей.

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