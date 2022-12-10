Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 500 голами в равных составах за карьеру. Рекорд у Гретцки – 617

Александр Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 500 голами в равных составах за карьеру. Капитан «Вашингтона» отличился в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:1), поразив пустые ворота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх