Сколько сирот в России?

Сергей

А причины изъятия детей идиотские, например грязно в квартире или нет какого то продукта. Хотя его нет не потому что нищие, а сам родитель не хочет этим кормить, не видит пользы, а может даже вред есть. Но он кормит другим. Но главное что там не семейка ипанутых веганов, там жрачка нормальная.