ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сколько сирот в России?

Сколько сирот в России?

По официальным данным прошлого года в нашей стране насчитывалось 118 тысяч детей сирот, то есть тех, кто фактически не имеет живых родителей.

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Комментарии
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Сергей
А причины изъятия детей идиотские, например грязно в квартире или нет какого то продукта. Хотя его нет не потому что нищие, а сам родитель не хочет этим кормить, не видит пользы, а может даже вред есть. Но он кормит другим. Но главное что там не семейка ипанутых веганов, там жрачка нормальная.
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