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Царьград

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Песков заявил о нападении Украины на Казахстан и Россию

Песков заявил о нападении Украины на Казахстан и Россию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, заявил, что атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум являются нападением на Казахстан, Россию и США.

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