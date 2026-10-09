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«Устал до дыр»: Почему почти половина россиян на грани эмоционального краха и как не сгореть заживо

Представьте: вы просыпаетесь с мыслью «как же я устал», а к обеду силы тают, как лед на солнце. К вечеру раздражает даже собственный голос, а выходные превращаются в пустую формальность.

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