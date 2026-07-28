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Царьград

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Роспотребнадзор предупредил: возможное отключение воды в Тюмени

Роспотребнадзор предупредил: возможное отключение воды в Тюмени

Роспотребнадзор Тюмени может ограничить водоснабжение из-за снижения качества воды. Руководитель ведомства, Галина Шарухо, призывает кипятить воду и сообщает о предписании для «Росводоканала» провести гиперхлорирование для контроля ситуации.

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