Роспотребнадзор предупредил: возможное отключение воды в Тюмени

Роспотребнадзор Тюмени может ограничить водоснабжение из-за снижения качества воды. Руководитель ведомства, Галина Шарухо, призывает кипятить воду и сообщает о предписании для «Росводоканала» провести гиперхлорирование для контроля ситуации.
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