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Премьер Литвы заявил о необходимости просить Киев наносить больше ударов по дата-центрам в России

Премьер Литвы заявил о необходимости просить Киев наносить больше ударов по дата-центрам в России

Союзникам Украины следует обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой нанести удары по большему числу дата-центров в России.

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