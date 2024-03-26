Имя: Настя Имя: __________настя__________ Национальность: украинец Родилась: 12 мая 1998 г. Страна: Украина Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 33-24-34 (ЕС) 84-61-86 Рост: 5,5; 165 см __________настя__________ Инстаграм – @__________настя__________ #__________nastya__________.
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