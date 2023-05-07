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«Ростех» вышел из капитала «АвтоВАЗа». Теперь «АвтоВАЗ» под полным контролем Минпромторга

«Ростех» вышел из капитала «АвтоВАЗа». Теперь «АвтоВАЗ» под полным контролем Минпромторга

Как пишет «Интерфакс», госкорпорация «Ростех» больше не является совладельцем «АвтоВАЗа». Данные из ЕГРЮЛ говорят о том, что 5 мая подведомственный Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» стал единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг».

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