«Ростех» вышел из капитала «АвтоВАЗа». Теперь «АвтоВАЗ» под полным контролем Минпромторга

Как пишет «Интерфакс», госкорпорация «Ростех» больше не является совладельцем «АвтоВАЗа». Данные из ЕГРЮЛ говорят о том, что 5 мая подведомственный Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» стал единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг».
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