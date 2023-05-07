«Ростех» вышел из капитала «АвтоВАЗа». Теперь «АвтоВАЗ» под полным контролем Минпромторга

Как пишет «Интерфакс», госкорпорация «Ростех» больше не является совладельцем «АвтоВАЗа». Данные из ЕГРЮЛ говорят о том, что 5 мая подведомственный Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» стал единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг».