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77 пострадавших в "Крокусе" остаются в больницах

77 пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья. Из них трое — в крайне тяжёлом состоянии, ещё 18, в том числе трое детей, — в тяжёлом, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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