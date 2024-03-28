77 пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья. Из них трое — в крайне тяжёлом состоянии, ещё 18, в том числе трое детей, — в тяжёлом, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.