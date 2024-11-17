В хабе Assassin's Creed: Animus не будет доната и платных боевых пропусков — Ubisoft обещае...

В хабе Assassin's Creed: Animus не будет доната и платных боевых пропусков — Ubisoft обещает сделать все награды бесплатнымиUbisoft сделала заявление на фоне «утечки», в которой говорилось, что в хабе будет боевой пропуск, приобретя который можно получить много «плюшек» — эту информацию опровергли.