В хабе Assassin's Creed: Animus не будет доната и платных боевых пропусков — Ubisoft обещае...

В хабе Assassin's Creed: Animus не будет доната и платных боевых пропусков — Ubisoft обещает сделать все награды бесплатнымиUbisoft сделала заявление на фоне «утечки», в которой говорилось, что в хабе будет боевой пропуск, приобретя который можно получить много «плюшек» — эту информацию опровергли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)