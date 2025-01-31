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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ишмуратова о сборе Большунова в Италии: «Начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта подготовил документы, которые разрешают выезд за рубеж»

Ранее стало известно, что лыжник около трех недель планирует тренироваться по индивидуальному плану в Италии.

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