Альянс туристических агентств: ездить за границу в высокий сезон дороже

Отпуск в заграничных отелях может оказаться значительно дешевле, если его планировать заранее. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе агентством «Прайм» пояснил, бронирование туров в низкий сезон, вылет из близлежащих городов, ранняя покупка багажного места поможет сэкономить деньги.